Глава МИД РФ отметил, что такие расчеты говорили бы о полном непонимании того, что происходит

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Никто не рассчитывает на возвращение к границам 2022 года для Украины, рассчитывать на это было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, отвечая на вопрос ТАСС.

"Знаете, насчет границ 2022 года, по-моему, уже никто на них не рассчитывает, потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.