Лавров предостерег тех, кто попытается сбивать объекты в воздухе России

Глава МИД РФ отметил, что они "серьезно пожалеют"

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые попытки атаковать объекты в российском воздушном пространстве приведут к серьезным последствиям для тех, кто решится на такие действия.

Выступая на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Лавров подчеркнул, что нанесение ударов по любым целям на территории России будет рассматриваться как грубое нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, и те, кто пойдет на подобный шаг, "серьезно об этом пожалеют".

Он также отметил, что если беспилотник покинул российское воздушное пространство и пересек границу другого государства, то страны вправе предпринимать в отношении него любые меры, которые считают необходимыми для своей безопасности.