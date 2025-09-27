По мнению главы МИД РФ, это делается "с той же целью, которая была у Гитлера: подмять под себя всю Европу и попытаться нанести стратегическое поражение"

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Признаки ренацификации наблюдаются в Германии, это делается с той же целью, которая была у Адольфа Гитлера. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Насчет милитаризации Германии мы не раз высказывали свою глубокую озабоченность. Там не только идет процесс милитаризации, там явные признаки ренацификации наблюдаются", - сказал Лавров.

По его мнению, это делается "с той же целью, которая была у Гитлера: подмять под себя всю Европу и попытаться нанести стратегическое поражение, в случае с Гитлером - Советскому Союзу, в случае с современной Германией и с остальным хором основных солистов Евросоюза и НАТО - уже Российской Федерации".