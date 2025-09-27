Глава МИД РФ при этом отметил, что "много должностей на уровне заместителя генерального секретаря так вроде разбросаны по разным континентам, по странам, которые расположены на разных континентах"

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на засилье представителей стран - членов НАТО на ключевых руководящих должностях в ООН.

"Мы не скрываем, много должностей на уровне заместителя генерального секретаря так вроде разбросаны по разным континентам, по странам, которые расположены на разных континентах, но есть несколько должностей, от которых напрямую зависит функционирование секретариата ООН и зависят те решения, которые секретариат ООН выносит на одобрение стран-членов", - сказал он пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"У нас генеральный секретарь - гражданин страны - члена НАТО, директор департамента политических вопросов и вопросов миростроительства - гражданка страны - члена НАТО, директор департамента миротворческой операции - гражданин страны - члена НАТО, директор гуманитарного департамента, который занимается операциями по всему миру и который является весьма влиятельной структурой, - гражданин страны - члена НАТО, конкретно - Британии. Директор департамента безопасности - что тоже важно для организации работы всей системы ООН - тоже гражданин страны - члена НАТО", - указал Лавров.