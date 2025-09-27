Лавров подтвердил визит Путина в Индию в декабре

Глава МИД РФ отметил, что отношения России и Индии строятся на принципах особого привилегированного стратегического партнерства

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил визит российского лидера Владимира Путина в Индию в декабре.

"Мы с полным уважением относимся к национальным интересам Индии, с полным уважением относимся к той внешней политике, которую применяет [премьер-министр Индии] Нарендра Моди для продвижения своих национальных интересов. У нас регулярные контакты на высшем уровне. Совсем недавно премьер-министр Моди и президент Путин встречались в Тяньцзине на саммите ШОС в Китае. А в декабре готовится государственный визит президента Путина в Нью-Дели", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Как отметил глава МИД РФ, отношения России и Индии строятся на принципах особого привилегированного стратегического партнерства. "У нас огромная, насыщенная двусторонняя повестка дня: торговля, экономика, финансы, военно-техническое сотрудничество, гуманитарные контакты, здравоохранение, высокие технологии, искусственный интеллект и, конечно, тесная координация на международной арене и в рамках ШОС, и в рамках БРИКС, и по двусторонним каналам", - добавил он.