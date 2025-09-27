Глава МИД России отметил, что определиться с действиями в этом направлении должны сами государства региона

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Россия готова присоединиться к региональным инициативам по урегулированию ситуации вокруг сектора Газа, но определиться с действиями в этом направлении должны сами государства региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Совсем недавно состоялся саммит Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Если по итогам этого саммита наши арабские и мусульманские друзья проводят какую-то работу и результаты этого саммита будут иметь практическое значение для того, чтобы попытаться остановить происходящее, мы точно совершенно присоединимся", - сказал он.

"Определяться со своими действиями должны, конечно, прежде всего страны региона. Я знаю, что и Египет, и Саудовская Аравия, и Катар, и ОАЭ в той или иной степени участвуют в доверительных переговорах, и США помогают в этом процессе", - добавил он.