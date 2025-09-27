Лавров указал США на невыдачу виз членам российской делегации для приезда в ООН

Глава МИД РФ отметил, что Россия регулярно недосчитывается участников делегации

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что в среду в ходе переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке привлек внимание главы Госдепартамента к невыдаче американских виз участникам российской делегации для приезда в ООН.

"Страна - хозяйка (штаб-квартиры ООН - прим. ТАСС) должна своевременно, без дискриминаций выдавать визы на все мероприятия ООН по запросам страны накануне той или иной сессии, будь то Генеральная Ассамблея или другие органы ООН. Мы регулярно недосчитываемся участников нашей делегации в том числе из числа Государственной думы, - сказал он. - Не всем выдают визы, я об этом упоминал Марко Рубио на нашей встрече в среду здесь на Манхэттене".