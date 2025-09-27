Лавров: РФ и США договорились провести раунд переговоров по работе посольств

Встречи пройдут осенью, отметил глава МИД России

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Россия и Соединенные Штаты договорились о проведении третьего раунда переговоров по устранению раздражителей в отношениях двух стран уже этой осенью. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Наш диалог про визы, про функционирование посольств, про эту [конфискованную в США российскую дипломатическую] собственность, про другие аспекты повседневного функционирования наших дипломатических представительств ведется. У нас уже было два раунда, третий мы с [госсекретарем США] Марко Рубио договорились провести этой осенью", - сказал он.