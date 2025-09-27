Глава МИД РФ отметил, что "то же самое относится и к утверждениям, будто президент Трамп разрешил бомбить Российскую Федерацию, сбивать самолеты, сбивать дроны"

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Слова президента США Дональда Трампа, сравнившего Россию с "бумажным тигром", являются лишь проявлением публичной дипломатии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Я уже отвечал на вопрос о том, что я думаю про те или иные высказывания президента Трампа. В публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приемы. И то же самое относится и к утверждениям, будто президент Трамп разрешил бомбить Российскую Федерацию, сбивать самолеты, сбивать дроны", - сказал министр, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее высказывание Трампа.