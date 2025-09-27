Лавров: Обама "намусорил" с дипсобственностью России

Глава МИД РФ отметил, что это пока сложно разгрести

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. 44-й президент США Барак Обама "намусорил", конфисковав объекты российской дипломатической собственности, эти последствия пока сложно разгрести. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"К числу наиболее ярких нарушений относится и арест нашей дипломатической собственности еще при администрации Обамы, сделано это было за пару недель до инаугурации Дональда Трампа еще в его первую каденцию. Очень непорядочно, когда ты хочешь "намусорить" тому, кто тебя будет в соответствии с законом, с конституцией, с волеизъявлением народа сменять в Белом доме. Он ему такое наследство оставил, и мы до сих пор не можем его разгрести, не хватает пока готовности американцев вернуться к честному выполнению тех самых соглашений", - сказал он.