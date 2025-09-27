Глава МИД РФ отметил, что "по слухам, которые появляются в медийном пространстве, кто-то хочет благообразную форму придать резервациям"

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. План "коллективного управления" Газой, если судить по появляющимся о нем слухам, напоминает создание резервации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Спекуляции насчет плана из 21 пункта мы читали. Что-то там похожее на коллективное управление. Упоминается бывший британский премьер Тони Блэр как генерал-губернатор в Газе. Я сейчас ищу слово - мы же в Америке - резервация. По слухам, которые появляются в медийном пространстве, кто-то хочет благообразную форму придать резервациям, как здесь есть резервации, или "банстустану", как это было в Южной Африке в период апартеида", - сказал он.

"Я сейчас комментирую, не подписываясь под чем-то, я упоминаю слухи", - добавил глава МИД РФ.