Лавров в ответ на просьбу журналиста перейти на английский напомнил о языках ООН

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на просьбу британского журналиста перейти на английский напомнил об официальных языках ООН, в числе которых есть русский.

В ходе пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН журналист Sky News попросил министра ответить на вопрос по-английски. "Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. И поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать", - ответил глава дипведомства по-русски.