ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Российская сторона исходит из того, что президент США Дональд Трамп лично прокомментирует инициативу РФ о готовности придерживаться центральных количественных ограничений по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в течение одного года после завершения действия документа.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Официальный представитель Белого дома сказала, что это очень интересное заявление и президент Трамп обязательно его лично прокомментирует. Мы из этого исходим", - сказал министр на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.