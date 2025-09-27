Лавров: Трамп искренне заинтересован завершить конфликт на Украине

Президент США хочет закончить конфликт на основе учета и ликвидации его первопричин, считает глава МИД России

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проявляет искреннюю заинтересованность в завершении конфликта на Украине путем устранения его первопричин. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам дипломата, опыт взаимодействия с американской стороной, включая контакты на высшем уровне, свидетельствует о стремлении Вашингтона способствовать прекращению боевых действий, основываясь на анализе и ликвидации их первоистоков. Лавров отметил, что среди западных стран такая позиция является уникальной и выразил уверенность, что Трамп действительно намерен добиться мирного урегулирования.