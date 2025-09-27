Лавров: Россия не хочет, чтобы курдская проблема взорвалась

Не все курдские структуры вынашивают мирные планы, отметил глава МИД РФ

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Россия не хотела бы, чтобы курдская проблема на Ближнем Востоке взорвалась. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы удовлетворены, что у курдов и центральных властей [Ирака] налаживаются дела. Мы не хотим, чтобы курдская проблема взорвалась, потому что не все курдские структуры вынашивают мирные планы, и, учитывая проживание большого числа курдов в целом ряде стран этого региона, есть желающие эту курдскую проблему взорвать", - сказал он.