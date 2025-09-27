Они также намерены навязать миру образ серьезной угрозы, связанной с Тегераном, отметили в министерстве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сторонники давления на Иран стремятся поскорее избавиться от комплекса вины за июньские атаки по ядерным объектам Исламской Республики Иран (ИРИ), находившимся под гарантиями МАГАТЭ, и навязать миру образ серьезной угрозы, связанной с Тегераном. Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с голосованием в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о техническом продлении СВПД.

В дипведомстве подчеркнули, что те, кто 26 сентября проголосовал против продления резолюции 2231, продемонстрировали отсутствие реальной заинтересованности в поиске переговорных решений, позволяющих устранить подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома. "Им претит сама мысль о достижении договоренностей, которые строились бы на равноправной основе и тщательно выверенном балансе интересов, как это было с опороченным и растоптанным ими СВПД", - говорится в заявлении.

"Сторонники "максимального давления" на Иран, похоже, стремятся поскорее избавиться от комплекса вины за июньские атаки по ядерным объектам ИРИ, находившимся под гарантиями МАГАТЭ, и навязать мировому сообществу образ серьезной угрозы, связанной с Тегераном. Для них подвижки к лучшему во взаимодействии между ИРИ и агентством - скорее помеха в продвижении агрессивной антииранской повестки дня. Европейцам не впервой срывать договоренности Ирана с МАГАТЭ. Все это вызывает серьезную озабоченность", - подчеркнули в МИД РФ.

При этом в российском дипведомстве обратили внимание, что актуальность и востребованность предложенной Россией и Китаем резолюции "не вызывала сомнений с учетом быстрой эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы". "Нагнетанием уперто занимаются Великобритания, Германия, Франция, которые задались целью неправовыми методами добиться восстановления отмененных десятилетие назад ооновских санкций в отношении ИРИ. В русле своего откровенно конфронтационного курса они - наряду с США, давно объявившими о выходе из СВПД и вставшими на путь нарушения резолюции 2231 - выступили против инициативы Москвы и Пекина".

Дипломатическое урегулирование вместо силовых методов

Как указали в министерстве, в отличие от группы стран Запада, "которая фактически отвергла путь дипломатии, сделав окончательный выбор в пользу провокаций, давления и угроз", Алжир, Пакистан, республики Корея и Гайана вопреки оказываемому давлению извне не встали в оппозицию.

"Твердо убеждены, что силовые методы и приемы при решении задач в сфере ядерного нераспространения должны быть исключены. Они не только контрпродуктивны и вредны, но и опасны, поскольку выливаются в обострение противоречий и их перерастание в неконтролируемый конфликт с трагическими и необратимыми последствиями, - продолжили в МИД РФ. - Наглядным примером в этом отношении являются недобросовестные и безответственные действия европейских стран-участниц в июне сего года, которые послужили спусковым крючком для агрессии против Ирана под предлогом мнимых угроз, которые якобы представляет его ядерная программа".

В МИД также отметили, что попытки Франции, Британии и Германии добиться возобновления санкций ООН против Ирана ничтожны с точки зрения международного права, а СВПД остается в силе.