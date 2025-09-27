МИД РФ: попытки возобновить санкции ООН против Ирана провалились

В министерстве отметили, СВПД остается в силе

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Попытки Франции, Британии и Германии добиться возобновления санкций ООН против Ирана ничтожны с точки зрения международного права, а СВПД остается в силе. Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с голосованием в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о техническом продлении СВПД.

"Результаты голосования по российско-китайскому проекту резолюции, дававшему надежду на стабилизацию и продуктивный диалог, не в силах изменить или отменить того, что европейские попытки перезапустить снятые с Ирана по условиям СВПД ооновские ограничения так и остались нереализованными в силу их правовой и процедурной несостоятельности", - добавили в МИД РФ.

В МИД подчеркнули, что подобными деструктивными решениями "англичане и "евродвойка" навредили не только "ядерной сделке", но и себе, пойдя на демонстративное нарушение резолюции 2231 и действуя в обход согласованного порядка, скрепленного консенсусным решением СБ ООН".

"Соответственно, ни их обращение в Нью-Йорке по поводу "снэпбэка" от 28 августа, ни вброшенный с их подачи председательский вариант резолюции, который был рассмотрен Советом безопасности 19 сентября, не отвечали высоким требованиям резолюции 2231, а значит - ничтожны с точки зрения международного права и не влекут никаких обязательств для других государств - участников ООН", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Таким образом, пресловутый "снэпбэк" нельзя считать состоявшимся. Резолюцию 2231 и СВПД никто не отменял. Они продолжают действовать до 18 октября. У Секретариата ООН нет никаких оснований и мандата пересматривать и отклоняться от положений этой резолюции", - констатировали в МИД РФ.

В министерстве добавили, что сторонники давления на Иран стремятся поскорее избавиться от комплекса вины за июньские атаки по ядерным объектам Исламской Республики Иран, находившимся под гарантиями МАГАТЭ, и навязать миру образ серьезной угрозы, связанной с Тегераном.