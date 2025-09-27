Лавров указал на расхождение сведений в газетах США о переговорах Трампа и Зеленского

Глава МИД РФ обратил внимание, что New York Times написала, что Зеленский умолял дать ему "Томагавки"

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на расхождения сведений в ведущих американских газетных изданиях о просьбах Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Комментируя появившуюся информацию в издании Wall Street Journal о готовности Трампа в ответ на просьбы Зеленского снять ограничения на использование американского оружия для ударов по России, Лавров указал на разные взгляды издательств на ход американо-украинских переговоров.

"Вот вы процитировали Wall Street Journal, а New York Times написал, что Зеленский умолял дать ему "Томагавки", а Трамп не дал ему "Томагавки", - заметил глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. - Поэтому так реагировать на каждую газетную строчку, это не очень благодатно".

"Вы знаете, тут много желающих посверкать на международных подмостках, я бы не стал на каждую вот такую строчку или предложение реагировать", - заключил глава российского дипведомства.