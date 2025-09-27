Министр подробно изложил противоречащие друг другу заявления представителей киевского режима и в последующее время

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН зачитал журналистам, как нелогично менялась позиция киевского режима в отношении переговоров с Москвой.

"Насчет вопроса о переговорах с Украиной, я попросил своих сотрудников, и они мне подготовили не очень большой материал о том, как эволюционировала позиция Киева относительно переговоров", - сказал министр.

Как напомнил Лавров, 17 апреля 2022 года, сразу после того, как "украинцы сорвали достижение договоренностей, которые они сами и предложили, когда им англичане запретили это дело", позиция Владимира Зеленского была резкой. "Сразу после этого Зеленский говорит: "Мы можем сражаться с Россией и 10 лет. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры", - процитировал глава дипведомства. - 1 октября того же 2022 года вдруг Зеленский говорит: "Украина готова к переговорам с Россией, но уже с другим президентом, не с [Владимиром] Путиным". 22 марта 2023 года его бывший министр иностранных дел [Дмитрий] Кулеба, когда незаконный Международный уголовный суд выписывал арест на президента России, говорит: "Мы задолго до этого знали, что разговаривать с Путиным бессмысленно. Наш Совет национальной безопасности Украины принял решение, в котором заявил, что любые переговоры с Путиным невозможны".

Как подчеркнул Лавров, соответствующие заявления делали "те же люди, которые через год стали говорить, что Путин убегает от них". Министр подробно изложил противоречащие друг другу заявления представителей киевского режима и в последующее время. "Поэтому судите сами, что из себя представляют эти люди, которыми руководит такой персонаж, как Зеленский", - резюмировал глава российского МИД.