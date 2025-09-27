Лавров: Франция симпатизирует террористам в Мали за сближение Бамако с Москвой

Один из журналистов отметил, что после того, как Франция приостановила свое сотрудничество с Мали, во французских СМИ стали появляться материалы в поддержку местных террористов и сепаратистов

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Симпатии Франции в отношении террористов и сепаратистов в Мали являются местью за суверенный выбор африканской республики в пользу сближения с Москвой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Один из журналистов отметил, что после того, как Франция приостановила свое сотрудничество с Мали, во французских СМИ стали появляться материалы в поддержку местных террористов и сепаратистов. Корреспондент спросил у Лаврова, считает ли он такую политику Парижа местью за суверенный выбор Бамако или ответом на сближение с Россией. "Вы сами ответили себе на вопрос. Конечно, так оно и есть", - ответил министр.