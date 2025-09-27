Встреча главы МИД РФ и госсекретаря США прошла 24 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не обсуждал Индию на недавней встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

"На второй вопрос ответ нет. Мы в принципе не имеем привычки обсуждать кого бы то ни было, тем более наших друзей, с третьими государствами", - отметил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Встреча Лаврова и Рубио состоялась 24 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Она началась без вступительных слов для прессы и прошла в закрытом формате, ее продолжительность составила более 50 минут.