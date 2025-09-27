Лидер ЛДПР отметил, что глава МИД России обличил Европу в желании развязать Третью мировую войну

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров своей речью на Генассамблее ООН, в которой он заявил о стремлении России к мирному урегулированию украинского конфликта и обвинил Европу в попытке развязать Третью мировую войну, уложил на лопатки сторонников гегемонии Запада и русофобов. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Сергей Лавров своим выступлением на Генассамблее ООН "уложил на лопатки" адептов гегемонии Запада и воинствующих русофобов", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в своем выступлении глава МИД России "честно изложил российские подходы к построению справедливого мироустройства и прямо обличил евроястребов в желании развязать Третью мировую [войну]".

Депутат подчеркнул, что Россия с главной трибуны ООН открыто заявила о своем стремлении к переговорам и мирному урегулированию конфликта на Украине, а также "о готовности соблюдать ограничения по ДСНВ-3 после истечения срока действия Договора 5 февраля 2025 года".