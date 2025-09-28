Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками считает, что украинцам следует избрать другого президента

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Жители Украины должны подняться против нацистского режима, избрав другого президента, который будет защищать свой народ и вести переговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Народ Украины должен понимать, что каждый день гибнут тысячи их родных и близких. Если они одумаются и все поднимутся против данной нацистской верхушки, то да - в этой гражданской войне тоже будут пострадавшие, погибшие, но их будет значительно меньше, чем то, что сейчас происходит. В тех же Полтавской, Черниговской, Сумской областях если люди поднимутся, возьмутся, как говорят, за вилы, и скинут всех нацистов, террористов со своей земли, изберут проукраинского президента, который будет заботиться об Украине, о своих гражданах, вот только тогда начнется процесс переговоров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, жители этих территорий в настоящее время ждут российские войска, которые создают буферную зону на Украине, в надежде на освобождение от нацистского режима.