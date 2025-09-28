Европейские лидеры стремительно теряют свой рейтинг и авторитет, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти европейских стран теряют рейтинг и авторитет, в том числе из-за вовлеченности в украинский кризис, и по примеру Киева они могут полностью утратить свой суверенитет. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее в интервью ТАСС Водолацкий заявлял о том, что Украины как государства больше не существует, на ее месте находится полигон и люди как материал для уничтожения киевским режимом

"Сегодня и [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер, и [канцлер Германии Фридрих] Мерц, и [президент Франции Эмманюэль] Макрон теряют свой рейтинг и авторитет ниже плинтуса, потому что население понимает, что они тоже стали заложниками ситуации [на Украине], они тоже начинают терять суверенитет. И "старая Европа" может стать такой же площадкой как и Украина, таким же полигоном, с такими же манекенами в виде местного населения", - сказал собеседник агентства.

Ранее бывший премьер-министр Италии и экс-президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что экономика Евросоюза отстает от мировых конкурентов из-за невыполненных рекомендаций, сделанных им год назад. По его мнению, бездействие Еврокомиссии угрожает как конкурентоспособности ЕС, так и его суверенитету. Драги добавил, что модель экономического роста сходит на нет, а уязвимость растет.