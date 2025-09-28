Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС напомнил, что еще в 2022 году Владимир Зеленский предложил президенту Молдавии Майе Санду обмен территориями, в соответствии с которым молдавская сторона отдает Украине это село и получает часть Одесской области

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Руководство Украины проявляет активный интерес к захвату крупнейшего в Европе склада боеприпасов в селе Колбасна в Приднестровье. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Эксперт напомнил, что в июле украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иноагентом) заявил, что обсуждал с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном вопрос ввода украинских войск в Приднестровье для "зачистки" и захвата складов.

"Такого рода вбросы игнорировать нельзя, даже если их делает такой субъект, как Гордон. Одно дело - Гордон, а совсем другое - нелегитимный, но все же действующий глава Украины, - подчеркнул Степанов. - Интерес [Владимира] Зеленского к арсеналу в Колбасне проявился еще в 2022 году. Тогда он предложил [президенту Молдавии Майе] Санду обмен территориями, в соответствии с которым Молдавия отдает Украине Колбасну, которая находится прямо на границе, а Украина передает часть Одесской области такой же площади. Вопрос об особом статусе Приднестровья даже не обсуждался".

Военные склады в Колбасне появились еще в 1940-х. В советское время 1411-й артиллерийский склад боеприпасов был стратегическим арсеналом Западного военного округа. Сообщалось, что их также завозили сюда после вывода советских войск из бывшей ГДР и Чехословакии. Официальных данных об объемах складированных на приднестровской территории боеприпасов и об их пригодности нет.

Как сообщалось в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, Евросоюз полон решимости оккупировать Молдавию, готовится размещение натовского "десанта" в Одесской области для устрашения Приднестровья.