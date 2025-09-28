У президента также будет много рабочих встреч в Кремле и международные контакты, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Крупное выступление запланировано у президента России Владимира Путина на предстоящей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Как отметил представитель Кремля, выступление главы государства будет достаточно крупным. Также на предстоящей неделе состоится много рабочих встреч в Кремле, в том числе и международные контакты.

"Мы сообщим, какое и точно, когда и где. Но неделя будет интересной", - сказал он.