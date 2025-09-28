Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству прокомментировал сообщение основателя мессенджер Павла Дурова об отказе удалить некоторые каналы по запросу Франции

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал попытку французских спецслужб цензурировать некоторые молдавские Telegram-каналы перед выборами вмешательством во внутренние дела страны. Так он прокомментировал сообщение основателя Telegram Павла Дурова об отказе удалить некоторые каналы в мессенджере по запросу Франции.

"Здесь все что вы хотели знать о "высоких европейских демократических" стандартах. Цензура, вмешательство в выборы и внутренние дела "суверенного" государства Молдова", - сообщил он в Telegram-канале.

В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным.