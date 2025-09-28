Ульянов назвал санкции евротройки против Ирана недействительными

Великобритания, Германия и Франция нарушили процедуру запуска механизма snapback, который должен был восстановить действие санкций Совбеза ООН в отношении исламской республики, пояснил постпред России при международных организациях в Вене

Вена, 28 сентября. /ТАСС/. Страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция - Е3) нарушили процедуру запуска механизма snapback, который должен был восстановить действие санкций Совета Безопасности ООН против Ирана. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Франция, Германия и Великобритания утверждают, что snapback успешно состоялся. Однако соответствующая процедура была серьезно нарушена E3, и поэтому у России есть все основания полагать, что snapback недействителен", - написал он в X.

Совет Безопасности ООН 26 сентября отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на шесть месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Как заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, санкции ООН против Ирана будут введены вновь в конце этой недели.