Дипломат отметила, что София намерена закупать новые вооружения, создавать "коридоры военной мобильности" и увеличить контингент войск альянса с 1,2 тыс. до 5 тыс. военнослужащих

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Болгария в рамках межправительственного соглашения с Италией о сотрудничестве в области обороны планирует построить крупнейшую в стране базу НАТО. Об этом заявила "Известиям" посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

"Страны - члены объединения не скрывают своего намерения вести дальнейшую милитаризацию восточного фланга. В случае Болгарии в планах не только строительство крупнейшей в стране натовской базы по соглашению с Италией, но и закупки новых вооружений, создание "коридоров военной мобильности" для "облегчения передвижения войск" и другие инициативы, - рассказала посол. Митрофанова отметила, что власти Болгарии также неоднократно упоминали о необходимости подготовки к возможному увеличению натовского контингента с 1,2 тыс. до 5 тыс. военнослужащих.

В посольстве РФ в Румынии в свою очередь указали, что Североатлантический блок также усиливает свое присутствие в стране. "Под предлогом необходимости "военного сдерживания" России военно-политическое руководство Румынии выступает за дальнейшее наращивание сил на восточном фланге альянса, в том числе путем увеличения присутствия иностранного контингента на своей территории, но конкретные сроки при этом не называет", - отметили в посольстве. Там также рассказали, что при этом Бухарест планирует закупить боевую технику, в том числе новый турецкий корвет класса Hisar, американские танки Abrams, тяжелые гусеничные гаубицы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 13 августа Совет министров Болгарии одобрил проект межправительственного соглашения с Италией о сотрудничестве в области обороны. По словам дипломата, проект предполагает совместное строительство и использование военных сооружений в районе населенного пункта Кабиле, где планируется расположение ведомой Италией многонациональной боевой и тактической группы НАТО. План включает в себя масштабное развитие инфраструктуры, в том числе возведение новых казарм и путей сообщения.