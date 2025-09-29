Володин провел встречу с премьером Вьетнама

Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество между странами

ХАНОЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин с премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинем обсудили на встрече сотрудничество двух стран в торгово-экономической сфере.

Володин находится во Вьетнаме с официальным визитом.

Ранее состоялась встреча председателя Думы с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, а 28 сентября - со спикером Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном. Также в Ханое прошло четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Национальным собранием Республики.