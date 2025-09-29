Призывы Владимира Зеленского к урегулированию конфликта в Донбассе были всего лишь лозунгами в президентской гонке на Украине, заявил глава Луганской Народной Республики

ЛУГАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Призывы Владимира Зеленского к урегулированию конфликта в Донбассе были всего лишь лозунгами в президентской гонке на Украине в 2019 году. Зеленский, отдающий приказы на удары по мирному населению Донбасса и Новороссии, как военный преступник, "должен понести заслуженное наказание", заявил в интервью ТАСС глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"Зеленский - это один из функционеров марионеточного киевского режима, который полностью контролируется Западом. Обещая мирное урегулирование конфликта в Донбассе, он на самом деле никогда не собирался это выполнять. Его лозунги были нужны лишь для того, чтобы получить голоса избирателей, но реальной цели прекратить войну у него не было. Он - военный преступник, который должен понести заслуженное наказание", - сказал он.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Срок полномочий Зеленского на должности украинского лидера истек 20 мая 2024 года. При этом в минувшем году президентские выборы на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Полный текст интервью будет опубликован 30 сентября.