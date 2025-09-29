Среди них жилые дома, медучреждения, спорткомплексы и молодежные центры

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 23,5 тыс. жилых домов, социальных и других объектов построено и отремонтировано в Донбассе и Новороссии с 2022 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю годовщины воссоединения четырех исторических регионов с Россией.

По его словам, "развернута масштабная программа социально-экономического развития, а, по сути, возрождения наших исконных исторических русских земель".

"С 2022 года уже построено и отремонтировано свыше 23,5 тыс. различных объектов в Донбассе и Новороссии. Это жилые дома и школы, современные медицинские учреждения, спортивные комплексы и передовые молодежные центры", - подчеркнул президент, отметив, что в эту работу "включилась вся страна". "Обновляются энергетика, связь, ЖКХ, транспортная система. Уже проложено и модернизировано 460 км инженерных сетей, 6 350 км автодорог", - добавил Путин.

© ТАСС/ Ruptly

Как отметил глава государства, жителям освобожденных городов и поселков приходится нелегко из-за "действительно острых, насущных проблем", в числе которых вопросы водоснабжения, доступности качественной медицины и так далее. Вместе с тем, указал президент, необходимо не только восстановление разрушенного в ходе боевых действий, но и приведение в порядок инфраструктуры, "которой десятилетиями никто толком не занимался".

"Да, еще предстоит большая работа. Но все поставленные задачи мы, безусловно, решим", - заявил Путин, отметив, что для раскрытия колоссального потенциала Донбасса и Новороссии будут обеспечены необходимые условия. "Чтобы здесь создавались новые семьи, люди растили и воспитывали своих детей и внуков, чтобы возникало больше возможностей для образования, творчества, самореализации, профессионального роста", - указал президент.