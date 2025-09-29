Нарушения со стороны кишиневского режима и его "зарубежных спонсоров" фиксировали ежедневно, заявила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Молдавии нарушали все мыслимые и немыслимые международно-правовые положения при проведении парламентских выборов. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы буквально ежедневно, регулярно фиксировали колоссальное количество нарушений со стороны кишиневского режима и его зарубежных спонсоров самого молдавского же законодательства, электоральных норм, которые в самой Молдавии существуют, всех мыслимых и немыслимых международно-правовых положений о проведении выборов в демократических странах", - указала дипломат, отвечая на вопрос о первых оценках состоявшихся выборов в стране.

Она также призвала обратить внимание на заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о парламентских выборах в Молдавии, в котором Матвиенко отметила, что президент республики Майя Санду "на штыках" привела свою партию к 50% и поучила "клеймо окончательной нелегитимности".

При этом Захарова отметила, что Санду вместе с представителями ее режима буквально "уничтожили свободу выбора, плюрализм, свободу слова в Молдавии, которая является одним из столповых элементов демократического общества, без которой выборы честные, нормальные, прозрачные просто невозможны".