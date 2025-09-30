Многие в регионе в ходе референдума плакали, так как не все дожили до этого момента, отметила зампред правительства республики Ольга Макеева

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Жители Донбасса, которые голосовали на референдуме о воссоединении Донецкой Народной Республики (ДНР) с Россией, исполнили мечту целых поколений, которые десятилетиями ждали этого события. В ходе голосования многие плакали из-за того, что не все дожили до этого момента, сообщила ТАСС зампред правительства ДНР, руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева.

"Оборачиваясь назад, мне очень радостно вспоминать день, когда мы в 2022 году проводили на территории нашего тогда еще посольства [ДНР] референдум. <…> Большое количество эмоций светлых, радостных. При этом, конечно, были слезы от того, что люди очень сожалели о том, что не все дожили до этого счастливого момента. У всех было понимание, что восторжествовала справедливость. И мы собственными руками, собственными беспокойными сердцами сделали то, о чем мечтали целые поколения на протяжении нескольких десятилетий - Донбасс снова вернулся домой", - сказала Макеева.

Она вспомнила, что три года назад в посольство ДНР в Москве пригласили проголосовать жителей и других сейчас воссоединенных регионов, у которых на тот момент не работали представительства в столице. На площадку пришли жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской области.