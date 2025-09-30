Растет готовность превратить Кишинев в еще одну "горячую точку" вблизи границ РФ, отметил председатель Государственного совета Республики Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Фальсификация прошедших в Молдавии выборов была одной из самых грандиозных в современной истории и проводилась под эгидой Евросоюза, уверен председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

"Очевидно, что состоялась одна из наиболее грандиозных фальсификаций в современной истории. И состоялась она под эгидой Евросоюза. Похоже, что политический кризис в этой стране после проведения выборов не закончится", - написал Константинов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в сентябре в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщали: Евросоюз "намерен оккупировать Молдавию". Сейчас готовится размещение натовского десанта в Одесской области Украины, а также осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ.

"Растет готовность превратить ее [Молдавию] в еще одну "горячую точку" вблизи наших границ. Молдавия стремительно вооружается, в разы увеличены военные расходы, строится военная инфраструктура по стандартам НАТО. Все это делается по хорошо знакомому нам сценарию. Именно так Украину превратили из развивающегося государства в руины, ударный механизм, направленный против России", - отметил Константинов.

Он добавил, что сами жители Молдавии традиционно стремились быть с Россией, и в Евросоюз его "тянут за ухо и ноги".

О выборах в Молдавии

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. По предварительным данным Центризбиркома страны, правящая Партия действия и солидарности сохраняет контроль над парламентом, получая 55 мандатов в 101-местном законодательном органе, Патриотический блок - 26 мандатов, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 8, у "Нашей партии" и партии "Демократия дома" - по 6. Однако окончательные результаты предстоит озвучить ЦИК. Блок "Победа" не был допущен к выборам. Оппозиция уже заявила о несогласии с итогами голосования и планах обжаловать результаты в связи с многочисленными нарушениями прав избирателей, при этом власти Молдавии посчитали их незначительными.