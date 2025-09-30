Секретарь генсовета партии отметил, что происходят "колоссальные перемены"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" открыла региональные отделения в Донбассе и Новороссии, собрав наказы местных жителей, дополнила народную программу положениями о восстановлении регионов. Об этом говорится в обращении секретаря генсовета партии Владимира Якушева ко Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ.

"Мы стали свидетелями того, как в рекордно короткие сроки при постоянном внимании президента Владимира Путина в новых регионах налаживается мирная жизнь. Шефство над городами и селами взяли субъекты РФ. "Единая Россия" открыла региональные отделения и, собрав наказы, дополнила народную программу положениями о восстановлении новых регионов", - говорится в обращении, размещенном в Telegram-канале партии.

Он отметил, что происходят "колоссальные перемены": строятся и ремонтируются школы, больницы, дороги и жилые дома, запускаются предприятия, возвращается стабильность в каждую сферу. "Важно, что все делается не формально, а с искренней заботой о людях. Уделяется внимание не только крупным инфраструктурным проектам, но и простым повседневным нуждам. Наша цель - обеспечить жителям исторических регионов тот же уровень жизни и государственных гарантий, что и во всей России", - заключил Якушев.

30 сентября в России отмечается памятная дата - День воссоединения Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ДНО), Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Она была установлена 28 сентября 2023 года.