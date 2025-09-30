Песков назвал плохой идеей предложение ЕК по созданию "стены дронов"

По словам пресс-секретаря президента РФ, весьма печально, что "эта милитаристская конфронтационная политика Украины" потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных стен

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Создание любых стен, в том числе "стены дронов", - это заведомо плохая идея. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать инициативу Еврокомиссии (ЕК) о принятии немедленных мер по созданию "стены дронов" на восточном фланге Европы.

"Создание стен - это всегда плохо, как показывает история. И весьма печально, что вот эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных стен", - сказал представитель Кремля.