Инициатива Еврокомиссии (ЕК) о принятии немедленных мер по созданию "стены дронов" на восточном фланге Европы, заявления Украины о возможности дальнобойных ударов по России и ситуация на Ближнем Востоке стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин встретится с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

О заявлениях Киева

В Кремле негативно оценивают очередные украинские заявления по поводу возможных дальнобойных ударов по России.

Киев выступает с очередными бравадами в адрес Москвы, но на фронте ситуация иная: "Там бравады нет со стороны киевского режима".

О "стене дронов"

Создание любых стен, в том числе "стены дронов" в Европе, является заведомо плохой идеей: "Создание стен - это всегда плохо, как показывает история. И весьма печально, что вот эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных стен".

Европа продолжает идти по милитаристскому пути вместо поиска диалога и создания гарантий безопасности, однако в европейских странах на этот счет есть "разные голоса": "Поэтому продолжаем дальше отслеживать".

Об украинском урегулировании

В Кремле не знают, с чем связаны заявления представителей Украины о возможности завершить конфликт уже в этом году: "Не знаем. Здесь я не могу ничего сказать".

В Одессе и Николаеве "есть много тех, кто хотел бы связать свою судьбу с Россией": "Сейчас эти люди вряд ли смогут возвысить свой голос в пользу этого. Это просто опасно для жизни".

О ситуации на Ближнем Востоке

Россия всегда поддерживает и приветствует любые усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке и желает, чтобы его мирный план был реализован: "Мы желаем, чтобы этот план был реализован, чтобы это помогло выйти в мирное русло развития событий на Ближнем Востоке".

Россия не участвует в мирном плане США по урегулированию на Ближнем Востоке: "И от американцев здесь никаких сигналов не было".

Россия сохраняет контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке: "И, конечно же, Россия сохраняет готовность в случае востребованности прикладывать усилия с тем, чтобы способствовать урегулированию".

Об итогах работы российской делегации на ГА ООН