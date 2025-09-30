Путин проведет встречу с Хуснуллиным

Вице-премьер регулярно докладывает о ситуации в строительной сфере

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится с вице-премьером Маратом Хуснуллиным для заслушивания доклада о ситуации в российской строительной сфере. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В Кремле у президента запланированы рабочие встречи. С докладом среди остальных у него Марат Хуснуллин - куратор всероссийской стройки, заместитель председателя правительства России", - сказал представитель Кремля во время брифинга.

По его словам, вице-премьер регулярно докладывает о ситуации в строительной сфере.