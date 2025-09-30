Песков: РФ готова прикладывать усилия по урегулированию на Ближнем Востоке

Представитель Кремля ответил на вопрос о том, участвует ли Россия в мирном плане президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия сохраняет контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке и готова при необходимости способствовать мирному урегулированию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сохраняем наши контакты со всеми странами конфликта [на Ближнем Востоке]. И конечно же, Россия сохраняет готовность в случае востребованности прикладывать усилия, с тем чтобы способствовать урегулированию", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, участвует ли РФ в мирном плане президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию.

Трамп на встрече с лидерами арабских и мусульманских стран на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке изложил новый план урегулирования конфликта в секторе Газа, сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Главным элементом плана, связанным с вопросами безопасности, является идея об отправке в Газу воинского контингента, составленного из военнослужащих арабских и мусульманских государств, для стабилизации ситуации в анклаве после завершения конфликта. Кроме того, американское предложение включает пункт об одномоментном освобождении всех заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС.

В рамках плана предполагается, что сперва Армия обороны Израиля вернется на позиции, которые она занимала в период действия временного перемирия с января по март. После формирования арабо-мусульманского воинского контингента израильские силы полностью выйдут из анклава.

Также, согласно плану, жители Газы не будут принудительно перемещены, а ХАМАС не будет играть какой-либо роли в управлении этой территорией. Вместо этого будет создан международный надзорный орган, который будет осуществлять контроль за так называемым Палестинским комитетом. Именно эта структура, в которую войдут представители Палестинской национальной администрации (ПНА), будет управлять Газой в течение временного периода.