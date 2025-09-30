Президенту РФ Владимиру Путину доложили об итогах работы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Кремль позитивно оценивает результаты работы российской делегации во главе с министром иностранных дел страны Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Напряженнейшая работа. Конечно же, результаты очень позитивно оцениваются. Результаты, действительно, насыщенные и содержательные", - отметил представитель Кремля, комментируя работу российской делегации на полях юбилейной сессии Генассамблеи ООН.

"Все это было доложено главе государства", - указал Песков.