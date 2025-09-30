Москва желает, чтобы мирный план президента США был реализован, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия всегда поддерживает и приветствует любые усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке и желает, чтобы его мирный план был реализован. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В России всегда поддерживают и приветствуют любые усилия Трампа, которые имеют своей целью предотвращение той трагедии, которая сейчас происходит", - ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле оценивают мирный план Трампа по ситуации в секторе Газа, который был обнародован накануне.

"Мы желаем, чтобы этот план был реализован, чтобы это помогло выйти в мирное русло развития событий на Ближнем Востоке", - уточнил представитель Кремля.

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами арабских и мусульманских стран на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке изложил новый план урегулирования конфликта в секторе Газа, сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Главным элементом плана, связанным с вопросами безопасности, является идея об отправке в Газу воинского контингента, составленного из военнослужащих арабских и мусульманских государств, для стабилизации ситуации в анклаве после завершения конфликта. Кроме того, американское предложение включает пункт об одномоментном освобождении всех заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС.

В рамках плана предполагается, что сперва Армия обороны Израиля вернется на позиции, которые она занимала в период действия временного перемирия с января по март. После формирования арабо-мусульманского воинского контингента израильские силы полностью выйдут из анклава.

Также, согласно плану, жители Газы не будут принудительно перемещены, а ХАМАС не будет играть какой-либо роли в управлении этой территорией. Вместо этого будет создан международный надзорный орган, который будет осуществлять контроль за так называемым Палестинским комитетом. Именно эта структура, в которую войдут представители Палестинской национальной администрации (ПНА), будет управлять Газой в течение временного периода.