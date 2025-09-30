Пресс-секретарь президента РФ отметил, что им смертельно опасно говорить об этом

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Людей, которые бы хотели связать свою судьбу с Россией, очень много в Одессе и в Николаеве, однако им смертельно опасно говорить об этом, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал журналистам слова руководителя Херсонской области Владимира Сальдо о том, что в случае референдума в Одессе и в Николаеве местные жители приняли бы решение воссоединиться с Россией.

"Безусловно, в Одессе и в Николаеве есть много тех, кто хотел бы связать свою судьбу с Россией. Сейчас эти люди вряд ли смогут возвысить свой голос в пользу этого. Это просто опасно для жизни", - сказал Песков.