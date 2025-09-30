От американцев пока никаких сигналов не было, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия не участвует в реализации мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, Москва не получала от Вашингтона никаких сигналов на этот счет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Если вы спрашивали меня, участвует ли в этом плане [Трампа по урегулированию в секторе Газа] Российская Федерация - нет, не участвует. И от американцев здесь никаких сигналов не было", - сказал Песков, комментируя мирный план Трампа по ситуации в секторе Газа, который был обнародован ранее.

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами арабских и мусульманских стран на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке изложил новый план урегулирования конфликта в секторе Газа, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники. Главным элементом плана, связанным с вопросами безопасности, является идея об отправке в Газу воинского контингента, составленного из военнослужащих арабских и мусульманских государств, для стабилизации ситуации в анклаве после завершения конфликта. Кроме того, американское предложение включает пункт об одномоментном освобождении всех заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС.

В рамках плана предполагается, что сперва Армия обороны Израиля вернется на позиции, которые она занимала в период действия временного перемирия с января по март. После формирования арабо-мусульманского воинского контингента израильские силы полностью выйдут из анклава.

Также, согласно плану, жители Газы не будут принудительно перемещены, а ХАМАС не будет играть какой-либо роли в управлении этой территорией. Вместо этого будет создан международный надзорный орган, который будет осуществлять контроль за так называемым Палестинским комитетом. Именно эта структура, в которую войдут представители Палестинской национальной администрации (ПНА), будет управлять Газой в течение временного периода.