Депутат Чепа назвал приговор Таубер местью со стороны Санду

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду будет мстить за провал на парламентских выборах, продолжая давление на оппозиционных политиков. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа, комментируя приговор оппозиционному депутату парламента Молдавии Марине Таубер.

Ранее суд Кишинева заочно приговорил к 7,5 года тюрьмы Таубер по обвинению в незаконном финансировании политической деятельности.

"Будут, обязательно будут. Я в этом не сомневаюсь. Вы видите, прошли сутки после окончания выборов, чуть больше суток, а уже идут такие действия, - сказал Чепа, отвечая на вопрос о том, будут ли сторонники президента Молдавии и дальше преследовать оппозиционеров. - [Санду] полностью потеряла доверие молдаван, она сейчас будет за это мстить".

Депутат отметил, что партия Санду провалила выборы даже с учетом того, что результаты были "полностью сфальсифицированы". "Фальсификация шла на всех уровнях с начала подготовки и организации этих выборов. Так выборы не проводят. Это жалкое подобие демократии", - подчеркнул он.

По словам парламентария, из-за устроенного президентом Молдавии "беспредела" многие европейские политики говорят, что страну никогда не примут в ЕС. "Даже европейские молдаване, которые раньше больше поддерживали Санду, учитывая интеграцию в Европу, сейчас они проголосовали значительно меньше", - напомнил Чепа.

О деле Таубер

Прокуратура предъявила Таубер обвинения по пяти эпизодам - в фальсификации отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии "Шор", в принятии незаконного финансирования во время выборов мэра города Бельцы, когда Таубер была снята со второго тура, а также во вмешательстве в отправление правосудия. Суммарно обвинение просило 13 лет лишения свободы.

Таубер входит во внефракционный политический блок "Победа". Суд по этому делу идет с июня 2023 года. Более полугода политик находится за пределами страны, судебные заседания проходят в ее отсутствие. Ранее Таубер заявила ТАСС, что не признает вину и считает, что за делом стоят президент страны Майя Санду и контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности.