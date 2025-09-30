Сенатор Никонорова: приговор Таубер усиливает нестабильность в Молдавии

По ее словам, очевидно, что речь здесь идет не о правосудии, а о демонстративном давлении на оппозицию

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Приговор депутату парламента Молдавии Марине Таубер усиливает нестабильность в этой стране и подрывает доверие к власти. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала член комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова.

Ранее суд Кишинева заочно приговорил к 7,5 года тюрьмы Таубер по обвинению в незаконном финансировании политической деятельности.

"Приговор Таубер выглядит как продолжение цепи политических провокаций, направленных на подавление независимых голосов в Молдове. <...> Такие решения усиливают нестабильность, подрывают доверие к власти и показывают, что для молдавских властей внешние покровители остаются главным ориентиром, а не интересы граждан. Провокации продолжаются, это лишь очередной эпизод в череде шагов по консолидации контроля над политической жизнью страны", - сказала Никонорова.

По ее словам, очевидно, что речь здесь идет не о правосудии, а о демонстративном давлении на оппозицию.

Прокуратура предъявила Таубер обвинения по пяти эпизодам - в фальсификации отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии "Шор", в принятии незаконного финансирования во время выборов мэра города Бельцы, когда Таубер была снята со второго тура, а также во вмешательстве в отправление правосудия. Суммарно обвинение просило 13 лет лишения свободы.

Таубер входит во внефракционный политический блок "Победа". Суд по этому делу идет с июня 2023 года. Более полугода политик находится за пределами страны, судебные заседания проходят в ее отсутствие. Ранее Таубер заявила ТАСС, что не признает вину и считает, что за делом стоят президент страны Майя Санду и контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности.