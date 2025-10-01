Песков назвал пока невозможной подготовку встречи РФ и Украины на высшем уровне

Это связано с тем, что Киев поставил переговоры на паузу, уточнил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Контакты РФ и Украины на высшем уровне невозможно готовить сейчас, так как Киев поставил переговоры на паузу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что сейчас возникла в переговорном процессе пауза. Именно переговорный процесс на экспертном уровне способен подготовить контакты на высшем уровне", - сказал Песков. Он сделал акцент на том, что "сами по себе контакты на высшем уровне не могут быть самоцелью, ибо они никак не помогут решить такую комплексную и сложную проблему". "К сожалению, мы не имеем возможности сейчас готовить такую встречу с украинской стороной, потому что киевский режим не спешит с продолжением переговорного процесса, стамбульского процесса, не спешит с ответом на переданные проекты документа, не спешит с ответом на предложение о создании трех рабочих групп", - описал представитель Кремля ситуацию.