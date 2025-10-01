В Кремле назвали глупыми заявления Уоллеса с призывом "задушить Крым"

Экс-министр обороны Великобритании призывал наносить удары по республике, чтобы сделать ее "непригодной для жизни"

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Кремль не считает нужным комментировать заявления бывших западных чиновников в адрес России, в том числе призывы экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса наносить удары по Крыму, чтобы сделать его "непригодным для жизни".

Читайте также

Путин на "Валдае" и планы ЕК по российским активам. Темы брифинга Пескова

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте комментировать все-таки заявления действующих министров обороны. Что касается бывших министров обороны, тем более тех, кто делает такие глупые заявления, - не считаем нужным их комментировать", - подчеркнул он.