В Кремле назвали глупыми заявления Уоллеса с призывом "задушить Крым"
09:53
обновлено 10:01
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Кремль не считает нужным комментировать заявления бывших западных чиновников в адрес России, в том числе призывы экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса наносить удары по Крыму, чтобы сделать его "непригодным для жизни".
Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Давайте комментировать все-таки заявления действующих министров обороны. Что касается бывших министров обороны, тем более тех, кто делает такие глупые заявления, - не считаем нужным их комментировать", - подчеркнул он.