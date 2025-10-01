Песков: Кремль не видит дискуссий насчет необходимости присвоить звание маршала

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что ему не известно о таких рассуждениях

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Кремль не комментирует рассуждения относительно необходимости в условиях СВО присвоить звание Маршала Российской Федерации, поскольку не видит в обществе дискуссий на этот счет. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы, честно говоря, не слышали, чтобы велись такие дискуссии, - ответил он на вопрос, как в Кремле относятся к инициативам присваивать маршальское звание в нынешней ситуации. - Нам не известно о таких дискуссиях, поэтому нам нечего сказать".

Закон "О воинской обязанности и военной службе" устанавливает звание Маршала Российской Федерации в качестве высшего в российских вооруженных силах, оно - как и генеральские - присваивается президентом РФ. С 1991 года маршальское звание присваивалось всего один раз - в 1997 году маршалом стал министр обороны РФ Игорь Сергеев, до того командовавший Ракетными войсками стратегического назначения.

Маршальское звание, причем нескольких степеней, существовало в СССР. С момента его установления в 1935 году звание Маршала Советского Союза присваивалось четыре десятка раз, больше всего - в период Великой Отечественной войны. Кроме того, существовали звания маршалов родов войск и главных маршалов родов войск - они, однако, препятствовали присвоению высшего воинского ранга.