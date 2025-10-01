Рябков рассказал, когда может состояться третий раунд переговоров России и США

Контакты государств по раздражителям точно пройдут до конца осени, отметил замглавы МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Третий раунд российско-американских переговоров по устранению раздражителей в отношениях двух стран точно состоится до конца осени. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Читайте также

История современных российско-американских отношений

"До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации условий работы посольств России и США и обсуждению путей преодоления раздражителей в отношениях двух стран. Делегацию РФ на первом и втором раундах консультаций возглавлял нынешний посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Первая встреча за закрытыми для прессы дверями продлилась более шести часов, продолжительность переговоров во время второго раунда составила пять с половиной часов.